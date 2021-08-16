تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل بـ جامعة حلوان

طرحت كلية الهندسة جامعة حلوان برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية وهو برنامج جديد ومميز تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمد دسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان و تتمثل رؤية البرنامج في وضع عدد من الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خلال إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى أحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية.

ويتمييز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الالآت الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد وأستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للالآت والشبكات الكهربية واعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والأختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.

وتتلخص رسالة البرنامج في أكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمرمزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمى فى تنمية وتطوير المجتمع.

يهدف البرنامج إلى التعرف على أساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية، مراجعة مستندات توريد أنظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات الأساسية لضمان تحقيق الجودة، واعداد الرسومات والمواصفات الأساسية والبيانات لبناء أنظمة وقاية الطاقة الكهربية، وتصميم أجزاء وأنظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات المجتمع الأقتصادية، وأستخدام أحزمة الحاسب الألى والحلول العددية ولتمثيل مسائل فى مجالات حماية الألآت الكهربية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوائر الجهد العالى ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات الكترونيات القوى، وتقييم نتائج عددية ومعملية لتحديد خواص أجزاء ومعدات وأنظمة فى مجالات هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث والأستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسى فى حل المشكلات المتعلقة بمجالات هندسة القوى والوقاية الكهربية فى مهنته، بحيث يجيد الطالب الأتصال كتابة و تحدثا ويعمل منفردا أو ضمن فريق عمل، ويقدر القيم والأخلاقيات ومسئولياته تجاه المجتمع والبيئة فى حياته العملية.

وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم أجتماعية وأنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالأضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.

وتكون مجالات العمل للخريج تكون في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.