تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل بـ جامعة حلوان

طرحت كلية الهندسة جامعة حلوان برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية وهو برنامج جديد ومميز تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمد دسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان و تتمثل رؤية البرنامج في وضع عدد من الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خلال إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى أحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية.
ويتمييز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الالآت الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد وأستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للالآت والشبكات الكهربية واعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والأختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.
وتتلخص رسالة البرنامج في أكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمرمزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمى فى تنمية وتطوير المجتمع.
يهدف البرنامج إلى التعرف على أساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية، مراجعة مستندات توريد أنظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات الأساسية لضمان تحقيق الجودة، واعداد الرسومات والمواصفات الأساسية والبيانات لبناء أنظمة وقاية الطاقة الكهربية، وتصميم أجزاء وأنظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات المجتمع الأقتصادية، وأستخدام أحزمة الحاسب الألى والحلول العددية ولتمثيل مسائل فى مجالات حماية الألآت الكهربية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوائر الجهد العالى ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات الكترونيات القوى، وتقييم نتائج عددية ومعملية لتحديد خواص أجزاء ومعدات وأنظمة فى مجالات هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث والأستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسى فى حل المشكلات المتعلقة بمجالات هندسة القوى والوقاية الكهربية فى مهنته، بحيث يجيد الطالب الأتصال كتابة و تحدثا ويعمل منفردا أو ضمن فريق عمل، ويقدر القيم والأخلاقيات ومسئولياته تجاه المجتمع والبيئة فى حياته العملية.
وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم أجتماعية وأنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالأضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.
وتكون مجالات العمل للخريج تكون في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.