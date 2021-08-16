مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: الوضع في أفغانستان يدخل فترة ضبابية ..فيديو

قالت ليندا توماس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الآن نحن في فترة ضبابية وحساسة وعلى المجتمع الدولي ان يتحدث بصوت واحد ونثمن جهود بعثة الامم المتحدة والجهات الأممية الأخرى على الأرض في أفغانستان.



وأضافت ليندا توماس خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان ، أن أى مواطن أفغاني له الحق في العيش بأمن وسلام لافتة أن الولايات المتحدة يحث طالبان على حماية المدنيين .

وأوضحت توماس ، " يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية للأفغان " .



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بعد إحكام سيطرتها.. حركة طالبان تدعو موظفي مؤسسات أفغانستان للعودة إلى العمل

أفادت تقارير صحفية عن إعلان حركة طالبان ، اليوم الاثنين، أن على كل موظفي مؤسسات الدولة العودة إلى أماكن عملهم في أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد السلامة حنفي: "يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب".

وأضاف: "تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف ونحن وكل الأفغان سنشارك فيها. لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة. سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته".

وفرضت حركة طالبان التي دخلت صباح أمس إلى العاصمة الأفغانية كابول سيطرتها على كل المدينة ونظمت الدوريات الليلية فيها. ولا يزال المطار الدولي ومداخله تحت إشراف الجنود الأمريكيين. بينما تقوم طائرات النقل العسكرية الأمريكية بترحيل موظفي السفارة الأمريكية والأفغان الذين كانوا يتعاونون مع الأمريكيين.

