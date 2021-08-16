أنغام تنشر صورا من أحدث حفلاتها بالشرقية

نشرت الفنانة أنغام، صورا جديدة من أحدث حفلاتها بالشرقية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وظهرت أنغام من علي خشبة المسرح مرتدية فستان باللون الأسود، مرصع بالنجوم باللون الفضي، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام علي رفع شعرها الي أعلي، مع ميك اب جميل يبرز ملامح وجهها الطبيعية.

وعلقت أنغام علي الصور كاتبة: “حفل أنغام في الشرقية”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالاتي:

احلي واحدة جاتلنا ونورتنا

انغام العاشقين

ياروحي انتي وقلبي مافي زيك بالدنيا

وكانت قد حققت أغنية “برضه بتوحشني” لـ أنغام ووائل كفوري، نجاحا كبيرا جداً وكسرت حاجز الـ 3 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وكانت الفنانة أنغام أعلنت تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الجاري، إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس".

يذكر أن الفنان وائل كفورى أطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.