مندوب أفغانستان بمجلس الأمن: الملايين في كابول مصيرهم معلق على كف عفريت.. فيديو

قال مندوب أفغانستان في الأمم المتحدة، إن الواقع في كابول يدعو إلى القلق البالغ، مشيرا إلى أن العاصمة تضم 6 ملايين شخص.

وأضاف "مندوب أفغانستان في الأمم المتحدة"، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث الوضع في أفغانستان،: "ملايين المواطنين في أفغانستان مصيرهم معلق على كف عفريت ويواجهون مصيرا مجهولا".



وتابع: "ملايين النساء والفتيات سيخسرن حقهن في الذهاب للمدرسة والعمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أفغانستان".





أمريكا تكشف العدد النهائى لضحايا فوضى مطار كابول

قال مسؤولون أمريكيون، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في مطار كابول، بسبب الفوضى التي تخللت عمليات الإجلاء من المطار بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين عسكريين تأييدهم، مقتل 7 أشخاص خلال فوضى مطار كابول بينهم بعض الذين سقطوا من طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها.

يأتي ذلك بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، بينما توجهت حشود من المواطنين إلى المطار، للهروب من البلاد خوفا من بطش الحركة المتطرفة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، اليوم الاثنين، إجلاء معظم دبلوماسييها من مطار كابول.

فيما قال قائد بحركة طالبان، إن الحركة أصدرت تعليمات للمقاتلين بعدم ترهيب المدنيين في كابول والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية.

وأضاف أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم ونريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم.

واستولت طالبان على العاصمة الأفغانية، يوم أمس الحد، وذلك بعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد وإعلان استقالته، وأعلن غني في وقت لاحق أن قراره جاء حقنا للدماء.