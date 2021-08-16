أحمد زاهر يشارك جمهوره بصورة من كواليس فيلم "الفارس"

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وظهر أحمد زاهر أثناء تصوير فيلمه الجديد “الفارس”، معلقا على الصورة "العودة للتصوير".



وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه "الفارس"، والذي يعد أولى البطولات السينمائية له، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، الذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



"الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقى.