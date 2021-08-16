4 دول بينها الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع أفغانستان

علقت الإمارات العربية المتحدة، الرحلات الجوية إلى أفغانستان، لتنضم إلى دول أخرى أوقفت الحركة الجوية بعد الفوضى التي ضربت مطار كابول الدولي بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة ودخلت قصر الرئاسة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وعلقت باكستان المجاورة لأفغانستان، السفر الجوي كما ألغت الخطوط الجوية التركية جميع الرحلات المجدولة بين أفغانستان وتركيا.

كما أعلنت الحكومة الألمانية، عن تعليق رحلات الطيران المدني فوق الأجواء الأفغانية، بالإضافة إلى نشر مئات من جنودها في أفغانستان لتأمين عمليات إجلاء مواطنيها وأفغان.

ومن جانبها أكدت الخطوط الجوية الألمانية على أنها ستتجنب التحليق في الأجواء الأفغانية في الوقت الحالي، كما تبحث سبل المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

هذا وقد قامت القوات الإيطالية بإجلاء 70 من موظفي السفارة الإيطالية والموظفين الأفغان من العاصمة كابول.

وقد أبدت الصين استعدادها لإقامة علاقات صداقة مع طالبان.

ومن جانبها، أكدت أستراليا علي أنها علي تواصل وثيق بأمريكا وبريطانيا وكندا وحلفاء آخرين لمتابعة الوضع بأفغانستان، معربة عن قلقها الشديد من حدوث مزيد من الخسائر في الأرواح في أفغانستان.

وبدررها، أكدت أستراليا على أنها تعمل على إعادة 130 من مواطنيها وأسرهم من أفغانستان.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، كل الأطراف لتسهيل مغادرة الأجانب والأفغان الراغبين من أفغانستان، وحماية الأرواح واستعادة الأمن والنظام المدني في البلاد.

وينسق الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء لنقل موظفيه الأفغان إلى مكان آمن.

وقد أوضح وزير الخارجية السويدي إنه تم إجلاء كل موظفي السفارة السويدية من أفغانستان.



ويأتي التعليق الجوي في الوقت الذي قال فيه البنتاجون الأمريكي (وزارة الدفاع)، بأن قواتها هي من سيطرت على حركة الطيران في مطار كابول، وأنها من تنظمها، مشيرة إلى إن صور تدافع الأفغان في مطار كابول وسقوط بعضهم من الطائرات بعد اقلاعها صادمة للغاية.

من جانبها كذلك، قررت الناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت" وأكبر شركة طيران روسية للشحن AirBridgeCargo وقف التحليق فوق أفغانستان ابتداء من اليوم 16 أغسطس الجاري.



وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر في إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق أظهرت لقطات من خدمة "فلايت رادار 24"، التي ترصد حركة الطيران في العالم، ابتعاد رحلات الطيران عن العاصمة الأفغانية كابول.

وسيطر مقاتلو طالبان، أمس الأحد على العاصمة كابول، بعد أسبوع من انهيار تام وسريع للحكومة، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى وجهة لم تحدد بعد.