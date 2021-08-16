1900 إصابة بين الأطفال.. متحور دلتا يضرب أمريكا

رقم قياسي لكورونا بالولايات المتحدة

وصل عدد الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا في أمريكا إلى مستوى قياسي بلغ ما يزيد قليلاً عن 1900 طفل، حيث تجهيز المستشفيات في جميع أنحاء الولايات الجنوبية لاستيعاب تفشي فيروس كورونا الناجم عن متحور دلتا شديد العدوى.

ووفقا لرويترز، تسبب متحور دلتا، الذي ينتشر بسرعة بين المواطنين في أمريكا، في ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الأطفال المصابة بـ فيروس كورونا إلى 1902، وذلك وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية التي حذرت من تفشي متحور دلتا٠



وبسبب فيروس كورونا، تشكل إصابات الأطفال حاليًا حوالي 2.4 ٪ من الحالات المصابة. خاصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لأنهم غير مؤهلين لتلقي اللقاح، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ متحور دلتا القابل للانتقال بشكل كبير.

وقالت سالي جوزا، الرئيسة السابقة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لشبكة سي إن إن: “هذا ليس فيروس كورونا العام الماضي. هذا أسوأ ومتحور دلتا لا يرحم وأطفالنا هم أكثر من سيتأثرون به”.



ووفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه، وصلت أعداد مصابي فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى حديثًا والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 و 30-39 و40-49 إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.

وأدى الارتفاع المفاجئ في الحالات الجديدة إلى تصعيد التوتر بين حكام الولايات والمناطق المحلية حول ما إذا كان ينبغي إلزام أطفال المدارس بارتداء أقنعة أثناء عودتهم إلى الدراسة هذا الشهر.

وفرضت المناطق التعليمية في فلوريدا وتكساس وأريزونا ارتداء الكمامات في المدارس، متحدية أوامر حكام الولايات الجمهوريين التي تحظر على المقاطعات فرض مثل هذه القواعد.



وهددت إدارة حاكم فلوريدا “رون ديسانتيس” بوقف التمويل عن المقاطعات التي تفرض ارتداء الكمامات، ويستأنف حاكم ولاية تكساس “جريج أبوت” حكم المحكمة العليا للولاية لإلغاء ولاية مقاطعة دالاس، حسبما أفادت صحيفة دالاس مورنينج نيوز.

يقع خُمس حالات الاستشفاء في البلاد بسبب فيروس كورونا في فلوريدا، حيث وصل عدد المصابين في المستشفيات إلى رقم قياسي.



ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الأمريكية، تم ملء أكثر من 90٪ من أسرة العناية المركزة بولاية فلوريدا.