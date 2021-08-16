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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كورونا

مستشار الرئيس: تلقيح الطلاب والعاملين في الجامعات ضد كورونا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ،إن الوضع الوبائي العالمي ليس جيدًا فهناك زيادة في أعداد الإصابات وظهور تحورات جديدة لافتاً إلى أن الوضع في مصر مستقر إلى حد ما.

 

تابع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تستورد أكبر كمية ممكنة من اللقاحات وهناك زيادة في عدد الحالات التي يتم تطعيمها في اليوم، معقباً أن هناك توجه رئاسي بتطعيم الطلاب والعاملين في الجامعات لأن أعدادهم بالملايين ويتعاملون مع أكبر فئات المجتمع.

أكد محمد عوض تاج الدين، أن أي تحورات لفيروس كورونا يتم رصدها وشدتها وقوة انتشارها ومدى تأثيرها على الوضع البيئي في مصر، موضحاً أن الأعداد تتزايد ببطء شديد وخطورتها ليس عالية وإنما يمكن علاجها.

 

أضاف محمد عوض تاج الدين، أن هناك ترقبات للموجة الرابعة وأي زيادة في الأعداد وأي تحورات تظهر على الساحة لأن المرض مازال موجود، منوهاً إلى أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكل لابد أن يتعاون مع الدولة للخروج من هذه الأزمة.

أوضح محمد عوض تاج الدين، أن مصر في تواصل مستمر مع الاتحاد الإفريقى ومع مركز ترقب الأمراض الوقائية في أفريقيا ووجود بلد منتجة للقاح مثل مصر وجنوب أفريقيا خطوة مهمة جدا ، مشيراً إلى أنه قريبا سيتم الحصول على براءة اختراع للقاح من شركة أمريكية معروفة .

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الوضع الوبائي اعداد الاصابات تحورات جديدة مصر

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