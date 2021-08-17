سوق المستعمل.. سعر كيا كارينز موديل 2015

تعد سيارة كيا كارينز الكورية من فئة السيارات العائلية التي تفضلها العائلات، بفضل مقصورتها الرحبة و سعتها التخزينية الكبيرة، كما أنها تحافظ علي قيمتها السوقية سواء في سوق المستعمل أو الجديد.

أبرز كماليات كيا كارينز 2015

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 135 حصان، و165 نيوتن في المتر، متصله بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/س.

زودت سيارة كيا كارينز موديل 2015 بنظام الفرامل ABS مانع الانغلاق و EBD التي تعمل على توزيع الفرامل بشكل مباشر، بها أضواء ليد بالمرايات الجانبية وخاصية الطي، وفتحت سقف بانورامية، وشاشة لنظام الترفيه تعمل بالمس، وكاميرا خلفية لسهوله الركن.

تحظى السيارة كيا كارينز 2015 بعدة كماليات وتجهيزات، منها نوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزى، و وسائد هوائية للمقاعد، كما أن السيارة مزودة CD، وإم بى 3، بالإضافة إلى جنوط مقاس 16 بوصة، وإمكانية التحكم إليكترونيا فى الفوانيس الأمامية والخلفية، ومنفذ usb.

بينما تأتي سيارة كيا كارينز موديل 2015 بطول 4525 ملم، وجاءت بعرض 1805 ملم، وحصلت على أرتفاع 1583 ملم، وخزان وقود سعة 57 لتر.

وتتراوح أسعار كيا كارينز موديل 2015 في سوق المستعمل المصري، من 235 ألفا إلي 260 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الفئة والحالة العامة للسيارة.