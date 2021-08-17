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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع هواة الفلك.. القمر عند أقرب مسافة له من الأرض.. اليوم

القمر
القمر

يترقب جميع هواة الفلك اليوم الثلاثاء، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند أقرب مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة الفلكية.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على نشهد فى اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس القمر عند اقرب مسافة له من الأرض.


وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

اليوم .. قمر التربيع الأول لشهر محرم يزين السماء

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

جدير بالذكر أننا شهدنا الأحد الموافق 15 أغسطس،  فوق سماء الوطن العربي قمر شهر محرم 1443 فى طور "قمر التربيع الأول" وحدث ذلك  مساء يوم الأحد وظل مشاهداً إلى أن غرب عند منتصف الليل، ويكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر يوم الأحد 15 أغسطس 2021 عند الساعة 06:19 مساءً بتوقيت مصر (04:19 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل  باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا إلى ما قبل منتصف الليل.
 

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