طالبان: هدفنا الأساسي حرية أفغانستان وضمان أمن شعبنا

قال الدكتور محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، إن طالبان جاهدت على مدار سنوات طويلة ضد الاحتلال، مضيفا أننا لن نسمح بجعل أفغانستان بؤرة لتصدير الإرهاب.



وأضاف الدكتور محمد نعيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن طالبان لن تسمح بالإضرار بأمن الدول الأخرى، ولن نسمح بتواجد أي عناصر إرهابية على الأراضي الأفغانية.



وتابع الدكتور محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، أن هدفنا الاساسي حرية أفغانستان وضمان أمن شعبنا، لافتا إلى أن حركة طالبان هى المسيطرة.



وأكد الدكتور محمد نعيم أن حركة طالبان ستقرر مصير الشعب الأفغاني، مشيرا إلى أن الحركة تبحث عن نظام إسلامي للحكم بمشاركة جميع الأطراف.



فيما انتصرت حركة طالبان المتشددة في أفغانستان على الحكومة المدعومة من الغرب في كابول لتعود وتستولى على السلطة من جديد لأول مرة منذ الإطاحة بها في عام 2001.

واجتذبت في الأصل أعضاء من ما يسمى بالمجاهدين الذين صدوا، بدعم من الولايات المتحدة، القوات السوفيتية في الثمانينيات.

ولطالما كانت حركة طالبان على رأسها شخصيات سرية، مثل مؤسسها الملا عمر أو زعيمها الحالي بيبة الله أخون زاده.

وفي الوقت الذي أكمل فيه المتمردون سيطرتهم على أفغانستان يوم الأحد، أصبح الوجه الأكثر علنية للجماعة، الزعيم السياسي الملا عبد الغني بردار، الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن النصر.