بايدن: أقف مباشرة وراء الانسحاب من أفغانستان ولن أورث قراري للرئيس القادم

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن أنه صاحب القرار المباشر وراء قرار سحب القوات الامريكية من أفغانستان.

وأوضح بايدن في كلمة له القاها اليوم الاثنين، بشأن أخر المستجدات التي تجرى في افغانستان، قائلا "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وقد أمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات اجلاء القوات".

وأضاف الرئيس الامريكي: أعلم أنه سيتم انتقاد قراري لكنني لن أورّث هذا القرار للرئيس الأمريكي القادم.

وتابع: ارتكبت الادارات الامريكية السابقة أخطاء كثيرة على مدى عشرين سنة منذ وجود قواتنا على الاراضي الافغانية.

واسترسل بايدن قائلا "سندافع عن شعبنا بالقوة الضاربة إذا اقتضى الأمر، وسنستمر بدعم المغادرة الآمنة للمدنيين ولحلفائنا و سنعمل على مساعدة اللاجئين ومن هم معرضون للخطر".