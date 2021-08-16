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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي تكشف عن تفاصيل جديدة حول الجامعات الأهلية

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة قامت بعمل تطوير مذهل في العملية التعليمية بمصر، مؤكدا أن الدولة عندما أنشأت المجتمعات الجديدة كان البعد الجغرافي فلسفة دولة .

 

وأضاف عبد الغفار: تم انشاء العديد من الجامعات الجديدة في مطروح والعريش وجنوب مصر، مشيرا إلى ان كافة الرقع الجغرافية تغطى بالجامعات. 

 

وتابع  أن الجامعات الأهلية الذكية تضاف للجامعات الكبرى في العالم، مؤكدا أننا سنجد حركة تنموية شاملة في المناطق التي تم بناء الجامعات بها.

 

تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي

وأشار عبد الغفار إلى أن تلك الجامعات ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وستخدم كل مؤسسات الدولة .

 

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الجامعات الأهلية قامت بعمل شراكات مع كبرى الجامعات حول العالم، شيرا الى أنه سيكون هناك برامج دراسية متطورة ، وتم تصميم برامج دراسية وفقا لاحتياج العصر.

 

عادل عبد الغفار وزارة التعليم العالى الدولة البعد الجغرافي الجامعات الأهلية الذكية

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