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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الحجر الزراعي: الدولة حافظت على مستوى الصادرات الزراعية رغم جائحة كورونا

صدى البلد

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الدولة نجحت في الحفاظ على مستوي الصادرات الزراعية رغم جائحة كورونا.

 

وتابع العطار خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" تكويد منافذ التصدير والمزارع مرحلة غاية فى الأهمية إذ يتبعها بالطبع فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام السلع الزراعية المصرية، لكن فى نفس الوقت يجب تسهيل إجراءات ترخيص منشآت التعبئة والتغليف خاصة وأن العديد منها يعمل منذ فترة طويلة ويعانى أصحابها من الحصول على الكثير من الموافقات المطلوبة.

 

وأوضح: "مصر لديها منظومة متكاملة من المعامل المركزية المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة المعنية بفحص العينات وقياس متبقيات المبيدات والأسمدة، كما أن وزارة الزراعة بصدد إعداد قرار مفصل عن بنود التكويد من تفاصيل إرشادية ورسوم إدارية وتأمينية".

 

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الزراعة : نتابع سرعة الانتهاء من الكارت الذكي في منطقة النوبارية

بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة منظومة الكارت الذكي من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، أكد د. محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم اليوم بمديرية الزراعه بالنوبارية ، أنه تم عقد اجتماعا مع المراقبات الزراعية التابعة للمديرية، المتمثلة في مراقبة طيبة وغرب النوبارية والبستان ومديري الجمعيات الزراعية ومستخدمى التابلت، وذلك للتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية.

 

وذلك بحضور المهندس حسام الدين محفوظ، مدير المديرية بالنوباري ، والمهندس حسن رشدي مسئول منظومه الكارت الذكي بالمديرية ، والمهندس احمد تهامى مندوب الشركه المنظمه e-finance، لعمل الاستمارات المتبقية، وذلك لتسهيل صرف الأسمدة فى الموسم الشتوي بالكارت.

من ناحيته ، أكد د. محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أنه في إطار تعليمات وزير الزراعة، بدأ اليوم وعلى مستوى الجمهورية تدريب جميع المهندسين الزراعيين على أحدث التطورات في منظومة الكارت الذكي ، وعلى أيدي خبراء في مجال المعلومات، حيث يقوم فرق من المهندسين والخبراء للتدريب النظري والعملي لمستخدمي منظومة كارت الفلاح على مستوى مديرية الزراعة على أحدث الإصدارات وأحدث التقنيات الموجودة في منظومة كارت الفلاح.

 

جدير بالذكر أنه بعد إطلاق وزير الزراعة مؤخرا لمنظومة الكارت الذكي في محافظتي الإسكندرية والسويس ومنطقة النوبارية، تكون وزارة الزراعة قد انتهت تماما من إطلاق المنظومة في كل محافظات الجمهورية.

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