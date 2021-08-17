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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل في الساحل والجمهور يلتف حوله.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان

يتابع النجم محمد رمضان كواليس تجهيزات المسرح الذي يقام عليه حفله في منطقة الساحل الشمالي وبالأخص في منطقة جولف بورتو مارينا وهو الحفل الذي يحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل".


وكشف منظمو الحفل- كل من شركة تذكرتى ومحمود الشيخ ونبيل السويسي- في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- عن تواجد النجم محمد رمضان بشكل مستمر في البروفات؛ لمتابعة الأمور النهائية تمهيدا لتقديم الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس.


و كشف السويسي والشيخ عن كواليس حصرية لحظة تواجد محمد رمضان أمام المسرح، حيث فور وصوله التف حوله الجمهور وكل سكان جولف بورتو مارينا من أجل التقاط الصور معه.

 

يذكر أن آخر اغنية قد طرحها الفنان محمد رمضان هي اغنية ثابت والتي حققت ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بينما يستعد رمضان لإطلاق اغنية جديدة تحمل اسم على الله ،والتي قام بتصويرها مع عرب منطقة مطروح والعلمين.

 

وكان آخر عمل للفنان محمد رمضان هو مسلسل موسى، وحقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته كل من الفنانين سمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وفريدة سيف النصر ومنذر رياحنة وسيد رجب وكل من احمد محارب والراحل الفنان محمد ريحان وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة .

 

ويستعد الفنان محمد رمضان خلال الأسابيع القليلة المقبلة لقراءة عدد من السيناريوهات المختلفة للظهور بعمل درامي في شهر رمضان المقبل حيث اعتاد الجمهور أن يري رمضان في كل عام وكل موسم درامي بينما ينتظر العمل الجديد والسيناريو المختلف للعودة إلي السينما بعد آخر أعماله فيلم الكنز الذي قام بإخراجه المخرج الكبير شريف عرفة .

 

بـ الزي البدوي .. محمد رمضان يروج لأغنية جديدة

 

كشف الفنان محمد رمضان، عن فيديو جديد من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "على الله" التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".


وظهر محمد رمضان، خلال كواليس تصوير الفيديو، أعلى سيارة، مرتديًا ملابس بدوية، وهو يغني مقطع أغنيته الجديدة  وعلق قائلاً  "علي الله".

 

أحدث أغاني محمد رمضان التي طرحها على يوتيوب، أغنية "ثابت" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

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