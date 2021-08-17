الكشف على 736 حيوان و2900 طائر وصرف التحصينات والأدوية في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية كفرالجنيدى التابعة لمركز زفتى، فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى" حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء ، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 736 حيوان،و2900 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية".

وجاء ذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.



وأشار " أنور"، إلى جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى ، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى.

الطب البيطري بالغربية: الكشف 736 حيوان و2900 طائر وصرف التحصينات والأدوية

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