وزير التعليم : محدش جاب درجة نهائية .. ونسبة النجاح 74%

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن دفعة الثانوية هذا العام تاريخية ، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 74% .

وتابع : “ محدش وصل للدرجة النهائية فى امتحانات الثانوية العامة 2021”.

ونتيجة الثانوية العامة 2021 ، جار رفعها الان على موقع صدى البلد الاخباري لإتاحتها بعد قليل لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم.

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.