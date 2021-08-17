التعليم: بدء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة يوم 4 سبتمبر

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم إتاحة رابط الأحد المقبل لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن يبدأ امتحان الدور الثاني للثانوية العامة يوم 4 سبتمبر.

ويعلن موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح "صدى البلد" للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وقد أعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.