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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عبدالغفار: 307 مؤسسات جامعية تتيح لطلاب الثانوية العامة حرية اختيار التخصصات

خالد عبالغفار
خالد عبالغفار

 

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، أنه متاح لطلاب الثانوية العامة فرص تعليمية بإجمالي 307 مؤسسات تعليمية ، لافتاً أن الدولة استثمرت استثمارات ضخمة فى التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وجامعات أهلية دولية وجامعات بإتفاقيات خاصة مع الجامعات الدولية .

 

تابع وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ، أن هناك تنوع فى مؤسسات التعليم وانتشارها على خريطة مصر من أسوان لإسكندرية ومن العريش لمرسى مطروح ، وتم إضافى أكثر من 80 مؤسسة تعليمية خلال السنوات الماضية ، معقباً أن ذلك يحقق أماكن متاحة للخريجين من الثانوية واختيار التخصصات التى يرغبون فيها .

أكد وزير التعليم العالي ، أنه يوجد ما يقرب من 500 كلية ومعهد حكومى على مستوى مصر و450 برنامج تم إضافتهم لمنظومة التعليم خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أنه تم الاهتمام بالجامعات الخاصة والأهلية حيث تم إتاحة 26 جامعة خاصة فى 260 كلية وبرنامج دراسي.

 

أضاف خالد عبدالغفار ، أنه تم عمل جامعات أهلية دولية فى جبل الجلالة وشرم الشيخ ورأس سدر  والمنصورة الجديدة. 

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي .. رابط نتيجة الثانويه العامة 2021 

 

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