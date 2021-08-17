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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الإحصائيات الكاملة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التعليم
وزير التعليم

حصل موقع صدى البلد على الاحصائيات الكاملة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 

حيث قال وزير التعليم : أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين حضروا امتحانات الثانوية العامة  ، بلغ 582.096 طالبا وطالبة، ونجح منهم 428.700 طالب وطالبة بنشبة نجاح 74%

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

وحصل موقع صدى البلد على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021  ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اضغط على سجل الآن
موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 وزير التعليم طارق شوقي

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