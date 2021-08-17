التعليم العالي: مصر تمتلك 307 مؤسسات تعليمية متاحة لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن مصر تمتلك العديد من الجامعات الخاصة و الاهلية و الحكومية التى تستطيع تخريج أجيال قادرة على مواجهة ومواكبة سوق العمل .

وأشار إلى أن الطلاب متاح لهم جامعات وفرص تعليمية كبيرة حيث ان مصر تمتلك 307 مؤسسات تعليم عالي ونوه الى انها تنقسم الى :

27 جامعة حكومية

30 جامعة خاصة

3 جامعات تكنولوجية

44 معهدا فنيا فوق متوسط

6 جامعات باتفاقيات دولية

3 جامعات أهلية

4 مؤسسات تستضيف فروع جامعات دولية

جامعة زويل

أكاديمية السادات

189 معهدا خاصا

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

https://natega.elbalad.news/?fbclid=IwAR3qLKExH0jAU4LAibXlOj-3E4H7YQpb3SrlwWf8WYyH3Ct4w5cPNZMWrqg

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.