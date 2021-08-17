“سحر ” الثالثة علمي مكرر بالغربية: تعبت في مذاكرتي وربنا كلل مجهودي بالتفوق

شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية فرحة وسعادة عارمة في منزل الطالبة سحر عبد اللطيف عبد البر عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة اليوم وحصولها على المركز الثالث شعبة علمي علوم .

أكدت الطالبة سحر عبد اللطيف أنها تلقت الخبر بسعادة لا توصف رغم أنها كانت متوقعة الحصول علي ترتيب ضمن الطلاب الأوائل.



مؤكدة أن هذا العام كانت به ضغوطات كثيرة سواء من أزمة كورونا التي أثرت علي الكثير أو صعوبة الامتحانات والضغط النفسي خلال العام الدراسي.

وأكدت الطالبة أنها توقفت عن الدروس الخصوصية قبل الامتحانات بنحو شهرين في أبريل الماضي.



وكشفت الطالبة المتفوقة أنها تفرغت للمذاكرة والمراجعة بالمنزل مشيرة الي متابعتها منصات الوزارة التعليمية فى المذاكرة ومراجعة دروس.

