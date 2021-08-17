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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ليست موجودة في قاموس العلم.. وزير التربية والتعليم: زمن الـ 100% انتهى

طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من النظام الجديد يعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث.

 

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زمن الـ100% قد انتهى، لافتا إلى أن فكرة تقفيل الامتحانات بالكامل ليست موجودة في قاموس العلم، لأنها كانت تعتمد على الحفظ، أما الآن فالاعتماد على الفهم فقط.

 

وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريحاته بقناة صدى البلد أنه في السابق كانت أرقام المجاميع والتنسيق بالجامعات مختلة، بجميع المقاييس، موضحا أن توزيع الدرجات يجب أن يعكس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وأن يكون هناك تدرج حقيقي بين الطلاب لأن الجميع ليسوا بنفس المستوى.

 

وأردف الدكتور طارق شوقي،أن طلاب الثانوية العامة تعلموا بشكل جيد، والأجيال القادمة ستكون أفضل بسبب زوال رهبة النظام الجديد، لافتا إلى أن الطلاب سيدركون أهمية هذه الفكرة التعليمية فيما بعد.


فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.
نسبة الحاصلين على اكثر من 95%  اقل عن الأعوام السابقة
الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.
تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع
تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة
حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام
النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه
لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات
تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية
كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب
 

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي أحمد موسى نتيجة الثانوية العامة التنسيق بالجامعات

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