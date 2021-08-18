تونس..انطلاق حملات تلقيح ضد كورونا في خمس ولايات

تشهد تونس اليوم انطلاق حملة تلقيح عسكرية ثالثة للوقاية من فيروس كورونا تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن حملة تلقيح عسكرية ثالثة للوقاية من فيروس كورونا، ستنطلق الأربعاء وستشمل ساكني خمس ولايات وهي بنزرت ومنوبة والكاف ومدنين وقابس وسيؤمنها 110 إطارا طبيا وشبه طبي عسكري.

وأضافت الوزارة بحسب وسائل إعلام تونسية أنه من المنتظر تلقيح 10 آلاف مواطن بكل ولاية وأن إجتماعات تنسيقية مع الولّاة والمديرين الجهويين للصحة وممثلي المجتمع المدني بهذه الولايات، ستعقد وذلك للإعداد الجيد لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، من حيث تأمين الجانب اللوجيستي والصحي والأمني وضبط روزنامة التلقيح، في سبيل توفير عوامل نجاح هذه الحملة.

وفى سياق متصل، تلقى أكثر من 5 الاف سجين التلقيح المضاد لكورونا خلال حملة التطعيم التي شملت الوحدات السجنية، وفق ما أكدته مستشارة وزير الصحة التونسية ايناس العيادي.

وذكرت العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء، ان وزارة الصحة أطلقت منذ شهر مارس 2021 عملية التلقيح في مختلف الوحدات السجنية وذلك بالتعاون مع ادارة الصحة السجنية التابعة لوزارة العدل.

جدير بالذكر، أن تونس شرعت مؤخرا في حملة تلقيح ضد كورونا من خلال تنظيم أيام للتلقيح المكثف شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، كما أدمجت الصيادلة في تنظيم عمليات التلقيح على ان يتم لاحقا اشراك أطباء الشغل في هذه الحملة في مسعى لبلوغ نسبة عامة للتلقيح ب 50 بالمائة من مجموع السكان قبل انقضاء شهر أكتوبر المقبل.