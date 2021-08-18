الزمالك يبدأ استعداداته لـ سيراميكا كليوباترا اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساءً اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون: الزمالك أضاع فوزا كبيرا على دجلة.. والدوري لم يحسم بعد

من جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

وأوضح المدير الفني، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

وكان الزمالك فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، الفوز رفع رصيد الأبيض إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.