‏ مران الزمالك.. مباراة تنس طاولة بين رباعي الفريق

خاض الرباعي مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تنس طاولة بالقدم قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص رباعي الزمالك مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد على خوض المباراة الترفيهية من أجل إزالة الضغوط وإضفاء جو ترفيهي في صفوف الفريق في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لتجهيز الرباعى مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد عيد لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

كارتيرون: الزمالك لم الدورى يحسم بعد

من جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

كان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، الفوز رفع رصيد الأبيض إلى ٧٣ نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير.