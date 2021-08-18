بعد ساعات من طرحها .. على الله لـ محمد رمضان تقترب من مليون مشاهدة

حققت أغنية “على الله” للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” كما إحتلت التريند رقم 3.

تقول كلمات الأغنية: “على الله على الله .. انا ماشي فيها كدا على الله .. على الله .. على الله .. انا ماشي فيها كدا علي الله .. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”.



انتوا هلس خيش وقش بضاعه بايظه هنرجعها .. انا الحقيقي دي الحقيقة .. عالمزيكا لساني اطول من برج ايفل .. حطيت عالوحش عديت الليفيل .. انا كابوسك Egyptian eagle ..انت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل".

استعان الفنان محمد رمضان في أغنيته الجديدة بموسيقى وكلمات أغنية "مافيا" في أحد الكوبليهات وتقول": المعجبين كتير أنا أحلل أى شفرة، ثبات ومبدأ نية صافية يلا نغني مافيا".

وكان محمد رمضان قد علق أمس عبر عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "إن شاء الله ميعادنا بكرة 3 العصر بتوقيت مصر #على_الله على قناتي الرسمية على يوتيوب ثقة في الله نجاح".