محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة على الله .. شاهد

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة “ على الله ” ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد رمضان قائلا “ على الله ” .

حققت أغنية “على الله” للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” كما احتلت التريند رقم 3.

تقول كلمات الأغنية: “على الله على الله .. انا ماشي فيها كدا على الله .. على الله .. على الله .. انا ماشي فيها كدا علي الله .. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”.

انتوا هلس خيش وقش بضاعه بايظه هنرجعها .. انا الحقيقي دي الحقيقة .. عالمزيكا لساني اطول من برج ايفل .. حطيت عالوحش عديت الليفيل .. انا كابوسك Egyptian eagle ..انت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل".