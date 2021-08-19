وزير التربية والتعليم: النظام الجديد للامتحانات بدأ منذ 3 سنوات ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد للامتحانات، لم يكن من بداية هذا العام، مؤكدا أنه قد بدأ منذ 3 سنوات .

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تغيير طريقة التعليم للطلاب لقياس مستوى الفهم .

وتابع الدكتور طارق شوقي أن لجوء أولياء الأمور لظاهرة الدروس الخصوصية التقليدية لأبنائهم سبب هبوط مستوى الطلاب، مؤكدا أن النظام الجديد مختلف عن السابق.

تم عقد ثلاث امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي

وأشار شوقي إلى أنه تم عقد ثلاث امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل التدريب على الامتحانات قبل الامتحان النهائي.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن نسب التظلمات انخفضت، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة، مؤكدا أنه نعيد فحص إجابات الطلاب الراغبين إذا أرادوا ذلك.

ونوه وزير التربية والتعليم ، أن المصحح لم يعد يملك إعطاء الطالب درجات منخفضة أو عالية/ مؤكدا أن القانون لا يسمح بإعادة الامتحان في الدور الثاني لأكثر من مادتين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سنعيد صياغة مقترح قانون الامتحانات وإرساله للبرلمان مرة أخرى.