تمنيت يكون ليا إيدين زي الناس.. رضا عبدالسلام يروي قصة كفاحه وإرادته

رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم

سرد رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، قصة كفاحه وإرادته، موضحا أن منذ ولادته والده صلى ركعتين ودعي قائلا : «يا رب أنت خلقته ولجأت إليك وانت الذي خلقته وستهديه».

وقال «رضا عبد السلام» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» إن والده كان شديد الحزن حزنا على أبنه لكونه من ذوي الهمم بلا ذراعين، ولكن كان يأمل من الله عز وجل سيكفل هذا الطفل، موضحا أنه أصبح يعتمد على نفسه في أمور كثيرة في بداية طفولته، وكانت بداية لمبشرات الأمل ووضعه على الطريق .

وروى «رضا عبد السلام» موقف مؤثر تعرض له، مشيرا إلى أنه في مرة وقف أمام المرأة وتحدث مع نفسه، وتمنى أن يكون لديه ذرعين، قائلا «انا قولت عاوز يبقى ليا ايدين زي بقيت الناس» وهذا الموقف كان مؤثرا بالنسبة له، وبعدها تعامل ورضى بقضاء الله وقدره، مضيفا : «تعاملت مع الموقف انه قدر من الله والله هو الذي خلقني في هذه الصورة».

في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال الإعلام العربي، اختار الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، المذيع « رضا عبد السلام » كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ليتولى رئاسة الإذاعة الأكثر انتشارًا في مصر، كأول رئيس لإذاعة مصرية من ذوي الهمم.

وفي تصريحات لـ صدى البلد، كشف الإذاعي الكبير، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية عن كواليس اختيار المذيع رضا عبد السلام ليتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم، حيث أكد على أن الاعتبار الأول للاختيار كان الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، بما يتفق مع سُمعة وتاريخ الإذاعة التي تُعد أكثر الإذاعات عالميًا من حيث الانتشار وعدد المستمعين.

رضا عبد السلام.. تاريخ مهني كبير

ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر « قطوف من السيرة ».

عانى رضا عبد السلام من ضمور الأطراف، حيث لم يمنعه ذلك عن التشبث بتحقيق طموحه والالتحاق بالعمل في الإذاعة، ولم يحالفه التوفيق في البداية حتى نجح في عام 1987 في الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم ليشق لنفسه مسيرة مميزة ويصبح واحدًا من أعلام الإذاعة وصوتًا مألوفًا في كل البيوت المصرية.

قدم رضا عبد السلام عددًا من البرامج المميزة أهمها برنامج مساجد لها تاريخ ، وقطوف من السيرة ومع الصحابة، وبشر الصابرين، بالإضافة إلى مئات الأمسيات الدينية بمدن وقرى مصر، فضلًا عن مسابقات القرآن العالمية وتغطية مناسك الحج.

رضا عبد السلام.. الأفضل والأكفأ

تحدث محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن اختيار رضا عبد السلام، بمزيد من الثقة في الرجل، وتحقيق النجاح على مستوى إدارة الإذاعة، مؤكدً أن إذاعة القرآن الكريم مؤسسة متجددة من حيث الوسائل والأدوات وثابتة من حيث القيم والمبادئ والرسالة التوعوية الدينية التي تقدمها في صورة ممزوجة من تلاوات كبار القراء التي تصل نسبتها من المحتوى 80% بينما 20 % مادة برامجية مُختارة بدقة وعناية.

وقال نوار، إنه تم ترشيح 3 أسماء من بينها الإذاعي القدير رضا عبد السلام ليتولى تلك المهمة، وزكّاه لدى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي تحمس لاختياره، استنادًا لتاريخه الطويل ومسيرته المهنية التي اعتبرها الأكفأ والأفضل بين نظرائه.

وأكد نوار على الدور الهام لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام في اتخاذ القرار، وتزكية المذيع رضا عبد السلام، مُقدمًا معيار الكفاءة في الاختيار قبل أي اعتبارات أخرى.

3 شهور فقط.. لماذا ؟

قرار تعيين رضا عبد السلام رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم جاء، بصيغة « القائم بتيسير أعمال الإذاعة لمدة 3 شهور»، وبسؤال رئيس الإذاعة عن ذلك أكد أن صيغة القرار موحدة على جميع التعيينات لحين الانتهاء من ملفات التطوير، لكنه رئيسًا فعليًا لإذاعة القرآن الكريم.

وقال إن شرط الـ 3 شهور ثابت مع كل القرارات بحيث يتم خلاله تجربة المسئولين خلال 90 يوم، وهي فترة كافية للحكم على كفاءة الشخص، بينما أكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه واثق من قدرة رئيس إذاعة القرآن الكريم رضا عبد السلام على تحقيق النجاح والمستهدفات المطلوبة من إذاعة القرآن الكريم.