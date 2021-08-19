رضا عبدالسلام: بحثت عن قدراتي التي تساعدني على المعيشة بدون ذراعين

عند يكون المستحيل ممكنا

قال الدكتور رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إنه قرر منذ طفولته أن يعتمد على نفسه بشكل كامل دون مساعده من أحد، موضحا أن فقدان الذراعين تعتبر منحه من الله ولابد أن يبحث عن قدراته.

وأضاف «رضا عبد السلام» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» أن كل إنسان لديه من القدرات ما يستطيع من خلالها حياة طيبة، وبحث في نفسه القدرات التي تساعده المعيشة بدون ذراعين ويستطيع الكتابة، ليصل ما يريد، وهذا ما علمه له والده «ماتقوليش انا ماعرفش».

وأوضح «رضا عبد السلام» أن «رضا عبد السلام» أنه حاول ركوب دراجة هوائية ولكنه لم يستطيع قيادتها، وكذلك حاول قيادة السيارة ولكن الأمور كانت صعبة بالنسبة له، مؤكدا أنه لا يعرف المستحيل، وعند يكون المستحيل ممكن يجب ان نحاول.

في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال الإعلام العربي، اختار الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، المذيع « رضا عبد السلام » كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ليتولى رئاسة الإذاعة الأكثر انتشارًا في مصر، كأول رئيس لإذاعة مصرية من ذوي الهمم.

وفي تصريحات لـ صدى البلد، كشف الإذاعي الكبير، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية عن كواليس اختيار المذيع رضا عبد السلام ليتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم، حيث أكد على أن الاعتبار الأول للاختيار كان الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، بما يتفق مع سُمعة وتاريخ الإذاعة التي تُعد أكثر الإذاعات عالميًا من حيث الانتشار وعدد المستمعين.

رضا عبد السلام.. تاريخ مهني كبير

ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر « قطوف من السيرة ».

عانى رضا عبد السلام من ضمور الأطراف، حيث لم يمنعه ذلك عن التشبث بتحقيق طموحه والالتحاق بالعمل في الإذاعة، ولم يحالفه التوفيق في البداية حتى نجح في عام 1987 في الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم ليشق لنفسه مسيرة مميزة ويصبح واحدًا من أعلام الإذاعة وصوتًا مألوفًا في كل البيوت المصرية.

قدم رضا عبد السلام عددًا من البرامج المميزة أهمها برنامج مساجد لها تاريخ ، وقطوف من السيرة ومع الصحابة، وبشر الصابرين، بالإضافة إلى مئات الأمسيات الدينية بمدن وقرى مصر، فضلًا عن مسابقات القرآن العالمية وتغطية مناسك الحج.

رضا عبد السلام.. الأفضل والأكفأ

تحدث محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن اختيار رضا عبد السلام، بمزيد من الثقة في الرجل، وتحقيق النجاح على مستوى إدارة الإذاعة، مؤكدً أن إذاعة القرآن الكريم مؤسسة متجددة من حيث الوسائل والأدوات وثابتة من حيث القيم والمبادئ والرسالة التوعوية الدينية التي تقدمها في صورة ممزوجة من تلاوات كبار القراء التي تصل نسبتها من المحتوى 80% بينما 20 % مادة برامجية مُختارة بدقة وعناية.

وقال نوار، إنه تم ترشيح 3 أسماء من بينها الإذاعي القدير رضا عبد السلام ليتولى تلك المهمة، وزكّاه لدى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي تحمس لاختياره، استنادًا لتاريخه الطويل ومسيرته المهنية التي اعتبرها الأكفأ والأفضل بين نظرائه.

وأكد نوار على الدور الهام لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام في اتخاذ القرار، وتزكية المذيع رضا عبد السلام، مُقدمًا معيار الكفاءة في الاختيار قبل أي اعتبارات أخرى.

3 شهور فقط.. لماذا ؟

قرار تعيين رضا عبد السلام رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم جاء، بصيغة « القائم بتيسير أعمال الإذاعة لمدة 3 شهور»، وبسؤال رئيس الإذاعة عن ذلك أكد أن صيغة القرار موحدة على جميع التعيينات لحين الانتهاء من ملفات التطوير، لكنه رئيسًا فعليًا لإذاعة القرآن الكريم.

وقال إن شرط الـ 3 شهور ثابت مع كل القرارات بحيث يتم خلاله تجربة المسئولين خلال 90 يوم، وهي فترة كافية للحكم على كفاءة الشخص، بينما أكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه واثق من قدرة رئيس إذاعة القرآن الكريم رضا عبد السلام على تحقيق النجاح والمستهدفات المطلوبة من إذاعة القرآن الكريم.