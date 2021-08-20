تعديلات جديدة.. مستشار وزيرة الصحة يكشف عن كيفية تعديل البيانات لمراكز المسافرين.. فيديو

كورونا

قال أيسم صلاح ، مستشار وزيرة الصحة للتكنولوجيا المعلومات ، إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارء ووزيرة الصحة للتسهيل على المسافرين خاصة بعد تحسين المنظومة بشكل أكبر ، لافتاً أنه تم إضافة ايقونة المسافرين تحت بنود الفئات التى لها أولوية.

تابع مستشار وزيرة الصحة، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "مساء دى إم سى "مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك 3 اختيارات للمسافر وهم تاريخ السفر والدولة المقصودة للسفر والغرض من السفر سواء كان عمل أو علاج أو تعليم أو سياحة وذلك لترتيب الأولويات فى تلقى اللقاح ، معقباً أن تم إضافة إمكانية رفع مستند سواء سفر أو إقامة أو تأشيرة .

أكد مستشار وزيرة الصحة، أنه بعد طرح لقاح جونسون آند جونسون وفتح مراكز تلقى اللقاح للمسافرين زاد الإقبال على تلقى اللقاح ، منوهاً إلى أن الناس التى سجلت على الموقع العادى قبل إضافة بند المسافرين كان أقل كثيراً من العدد الحالي .

أضاف مستشار وزيرة الصحة ، إذا رغب الشخص الذى كان مسجل من قبل التحويل إلى مراكز المسافرين عليه الدخول إلى موقع تسجيل اللقاح واختيار بند "متابعة حالة الطلب" ثم إدخال الرقم القومى ورقم البطاقة ثم اختيار بند التحويل إلى المسافرين وسيتم تعديل البيانات والإجابة على الأسئلة .

اوضح مستشار وزيرة الصحة ، أنه تم تحويل أرض المعارض لمركز لتطعيم المسافرين لتخفيف التكدس فى المحافظات.