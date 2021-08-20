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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أهالي قرية "تلا" فى المنوفية يقيمون مسابقة رياضية تحاكي أولمبياد طوكيو.. فيديو

ميداليات وجوائز
ميداليات وجوائز

تامر المحروقي ، صاحب فكرة "أولمبياد تلا"، إن فكرة إقامة مسابقة أولمبياد طوكيو فى جاءت له فى مارس الماضى لعمل يوم رياضي ترفيهى خاصة بعد إغلاق الكثير من النوادى بعد أزمة فيروس كورونا ، لافتاً أنه تم إضافة الكثير من الألعاب فى اليوم الرياضى.

 

تابع صاحب فكرة "أولمبياد تلا"، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "مساء دى إم سى "مع الإعلامي رامي رضوان، أن التفكيرفى الفعالية بدا يتسح حتى شمل 44 قرية من مركز تلا فى محافظة المنوفية حيث شارك حوالى 700 لاعب فى 11 لعبة ، موضحاً أن باشر التنسيق مع رؤوساء الأكاديميات والنوادى حتى يشاركوا فى الفعالية.

 

أكد صاحب فكرة "أولمبياد تلا"، أنه تم توزيع كؤووس للمراكز الأولي وميداليات لكل اللاعبين وشهادات وبعض الهدايا العينية من المتبرعين ، مضيفاً أن قام بتكوين فريق تنظيم للإنفاق على الفعالية من مالهم الخاص بلغت تكلفته من 50 إلى 55 ألف جنية. 

أولمبياد تلا أزمة فيروس كورونا اليوم الرياضى ى 700 لاعب محافظة المنوفية

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