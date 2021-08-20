موعد عودة وائل الإبراشي للشاشة عبر برنامج التاسعة

كشفت الإعلامية شافكي المنيري تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وموعد عودته لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.

موعد عودة وائل الإبراشي

وقالت شافكي المنيري، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الخميس، إنها تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي وأرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.

وأضافت الإعلامية، أن الإعلامي وائل الإبراشي أكد أنه يتابع عمل برنامج التاسعة، موجهة رسالة للإبراشي، قائلة: "إن شاء الله تيجي يا وائل برنامجك قريب، وتنور مكانك".

وكان وائل الإبراشي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا فبراير الماضي عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور النتيجة إيجابية، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه للبرنامج وأبرزها الكحة على الهواء.

كشف الناقد طارق الشناوي تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وطمأن الجمهور على صحته من خلال حسابه على "فيسبوك".

وكتب" الشناوي":الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن اشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض.