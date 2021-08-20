الجمهور هو المحقق.. راندا البحيري تكشف طبيعة مسرح الجريمة كأول مسرح تفاعلي

قالت الفنانة راندا البحيري ، إنها فور عرض مسرح الجريمة عليها وافقت عليها فى دقيقة لأنه يعتمد على التفاعل بين المسرح والجمهور .

تابعت راندا البحيري ، خلال لقائها فى برنامج "رامى رضوان " فى لقائها فى برنامج مساء دى إم سي"، أنها عانت من حالة إعياء شديد قبل عرض المسرحية ب 4 أيام بسبب الرهبة الشديدة من المسرح كأول تجربة لها بالإضافة أنه كان يوجد بند بالمسرحية باستحضار روح القتيلة فكان الموضوع صعب .

أوضحت راندا البحيري، أن الفكرة قائمة على استدعاء روح القتيلة ويقوم الجمهور بسؤالها بعض الأسئلة التى ستساعدعم فى حل لغز جريمة القتل .

وأضافت راندا البحيري ، أن الجمهور كان يطرح أسئلة قوية تحتاج إلى سرعة بديهة من الفنان وأن يكون الرد مقنعا حتى يتمكن الجمهور من حل اللغز ، لذا تطلب العمل الكثير من التدريبات المستمرة قبل العرض.