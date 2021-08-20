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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمهور هو المحقق.. راندا البحيري تكشف طبيعة مسرح الجريمة كأول مسرح تفاعلي

راندا البحيري
راندا البحيري

قالت الفنانة راندا البحيري ، إنها فور عرض مسرح الجريمة عليها وافقت عليها فى دقيقة لأنه يعتمد على التفاعل بين المسرح والجمهور .

 

تابعت راندا البحيري ، خلال لقائها فى برنامج "رامى رضوان " فى لقائها فى برنامج مساء دى إم سي"، أنها عانت من حالة إعياء شديد قبل عرض المسرحية ب 4 أيام بسبب الرهبة الشديدة من المسرح كأول تجربة لها بالإضافة أنه كان يوجد بند بالمسرحية باستحضار روح القتيلة فكان الموضوع صعب .

 

أوضحت راندا البحيري، أن الفكرة قائمة على استدعاء روح القتيلة ويقوم الجمهور بسؤالها بعض الأسئلة التى ستساعدعم فى حل لغز جريمة القتل .

 

وأضافت راندا البحيري ، أن الجمهور كان يطرح أسئلة قوية تحتاج إلى سرعة بديهة من الفنان وأن يكون الرد مقنعا حتى يتمكن الجمهور من حل اللغز ، لذا تطلب العمل الكثير من التدريبات المستمرة قبل العرض.

راندا البحيري التفاعل بين المسرح والجمهور رض المسرحية جريمة القتل الفنان

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