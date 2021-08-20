تطورات الحالة الصحية لـ "مؤمن زكريا" بعد شائعات تدهورها ورامي رضوان يعتذر على الهواء

كشف الإعلامي رامي رضوان ، خلال برنامجه "مساء دى إم سي" ، والمذاع على فضائية دي إم سي ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا.

وتابع رامى رضوان ، أنه لا يجوز الزيادة والتهويل فى أخبار المرضي من قبل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الإجتماعى لأن ذلك يؤثر بالسلب على أسرة المريض ، لافتاً أنه لابد من وجود آليه عقابية لذلك.

نفى رامى رضوان ، تدهور الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا وان ما حدث هو أن اللاعب تعرض لدوخه خفيفة وسقط على الأرض وتعرض لإرتجاج خفيف ، وأن والده قال إن حالة ابنه فى استقرار تام وتحسن مستمر وخرج من المستشفي منذ أسبوع ، نافياً كل ما تررد عن أنباء من تدهور صحته كما يقال .

أوضح رامي رضوان ، أنه لابد من أن يكون تدخل من الجهات المعنية مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للإعلام بوضع إقرار بعدم نشر أى أخبار عن حالة المشاهير دون موافقة الأهل .

وقدم رامى رضوان الإعتذار لأسرة اللاعب مؤمن زكريا نيابة عن ما تم نشره من أخبار منذ أيام ليس لها أساس من الصحة وناشد الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.