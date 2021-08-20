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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطورات الحالة الصحية لـ "مؤمن زكريا" بعد شائعات تدهورها ورامي رضوان يعتذر على الهواء

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

كشف الإعلامي رامي رضوان ، خلال برنامجه "مساء دى إم سي" ، والمذاع على فضائية دي إم سي ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا.

 

وتابع رامى رضوان ، أنه لا يجوز الزيادة والتهويل فى أخبار المرضي من قبل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الإجتماعى لأن ذلك يؤثر بالسلب على أسرة المريض ، لافتاً أنه لابد من وجود آليه عقابية لذلك.

 

نفى رامى رضوان ، تدهور الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا وان ما حدث هو أن اللاعب تعرض لدوخه خفيفة وسقط على الأرض وتعرض لإرتجاج خفيف ، وأن والده قال إن حالة ابنه فى استقرار تام وتحسن مستمر وخرج من المستشفي منذ أسبوع ، نافياً كل ما تررد عن أنباء من تدهور صحته كما يقال .

 

أوضح رامي رضوان ، أنه لابد من أن يكون تدخل من الجهات المعنية مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للإعلام بوضع إقرار بعدم نشر أى أخبار عن حالة المشاهير دون موافقة الأهل .

 

وقدم رامى رضوان الإعتذار لأسرة اللاعب مؤمن زكريا نيابة  عن ما تم نشره من أخبار منذ أيام ليس لها أساس من الصحة  وناشد  الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

رامي رضوان مؤمن زكريا أخبار المرضي مواقع التواصل الاجتماعي استقرار تام اللاعب الجهات المعنية م

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