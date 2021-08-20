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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج مسلسل صالون زهرة: حكايات ومواقف تفاعلية نرويها في 15 حلقة

صالون زهرة
صالون زهرة

انطلق  مسلسل "صالون زهرة" على "شاهد VIP" اعتباراً من أمس 19 أغسطس، من كتابة ندين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود.

كما يضم (زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وآخرين).

المخرج جو بو عيد: الصالون ورثته زهرة عن والدتها وهو مليء بالحكايات، والعمل يشبهني.

المخرج جو بو عيد الذي يخوض أولى تجاربه مع الدراما التلفزيونية، يعتبر أن "الشركة المنتجة وعلاقتي بأفرادها ومنصة "شاهد"، ثم النص الذي يشبهني وعنوانه الجذاب، إضافة إلى التعامل مع نادين نجيم، كلها عوامل دفعتني إلى الموافقة على تنفيذ العمل". 
 

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ويضيف: "انني لم أشعر يوماً أنني درست الإخراج لتنفيذ المسلسلات التلفزيونية لكن مع التطور الدرامي أخيراً، ودخول المنصات الرقمية هذا المجال، وتخصيص ميزانية كبيرة لإنتاجها، بما يجعلها أقرب إلى الأفلام السينمائية، أقول لما لا نقوم بتنفيذ الأعمال الدرامية التي تقدم نصوصاً ثرية. وبرأيي أن المخرج السينمائي الذي لديه أحلاماً يريد تحقيقها في ساعة ونصف، قادر على ترجمتها بمسلسل تلفزيوني من 15 حلقة".
 

ويضيف: "سأقولها للمرة الأولى، الألوان لا تعني دوماً البهجة والفرح، فهي قد تخبئ قصصاً ومآس، وهذا الصالون ورثته زهرة عن والدتها وهو مليء بالحكايات والأحداث، ولا شك أن العمل ككل يشبه شخصيتي". وعن التعاون مع نادين، يقول "أنني أعرفها على المستوى الشخصي منذ مدة، حيث عملنا معاً على تنفيذ مشروع إنساني، لكن اللقاء هنا له أبعاد مختلفة، لأن الدراما تخلق تفاعلات مع الممثلين، ولا شك أن أول يوم تصوير ليس كما هو اليوم الأخير"، واصفاً نادين بالشخصية الملونة القادرة على التلون بحالات مختلفة". 

ويتابع: "اننا نبدأ بمشاكل أكثر مما نرى مواقف مضحكة، وعلاقات سكان هذا الحي، وما يجري داخل الصالون"، ويثني على أداء معتصم بالقول "فاجأني حس الفكاهة لديه، والتفاعل بينه وبين الشخصيات المحيطة به، لكننا سنشعر أيضاً بألم الناس الموجودين في هذا المكان، ونتعرف إلى القصص التي يخفونها".

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