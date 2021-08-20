الكمال لله وحده.. حمو بيكا يرد على منتقدي كتاباته على فيس بوك

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على هجوم بعض الناس عليه بسبب كتاباته على صفحته الشخصية بفيس بوك.

طب وايه يعني عندي اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه؟

ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة!

كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة وكلنا جهلة الدكتور جاهل عن المحاماة والمحامي جاهل عن المحاسبة والمحاسب جاهل عن المهندس

"الكمال لله وحده "- محدش كامل

وزي ما قولت انا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت ازاي اشتغل واشيل مسؤولية اتعلمت".

وتابع " ازاي اشقي من صغري ومقولش لحد اديني زي ما انا اتعلمت حاجات كتير جداً في الحياة - انت يا متعلم هتفضل جاهل بيها فإن حد يكتبلي او يقرالي .. دي حاجة متخصش حد في الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".









وكان حمو بيكا قال في بوست آخر على فيس بوك " بتقولو عني جاهل ومش متعلم .. مع ان دي حاجة انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور بس هرجع واقولكم تاني انها حاجة مكنتش بايدي ".



وأضاف بيكا " انت بقي يا "متعلم “ التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟ التعليم علمك ان تفضل تتنمر علي خلق الله ؟ التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمه في حد هو اقل منك في شئ؟ اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح ”.



وتبع : انت اصلاً موركش حاجة تعملها ! انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه اتعلمت احترم الكبير والصغير .. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد .. اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس ..!



واختتم بيكا قائلا "فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم صباحكم فل".

ويذكر أن وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة الثلاثاء.



كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي وحبايبي اللي نجحوا في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم”.



وتابع : "هاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه.



https://www.facebook.com/1157490624271079/posts/4519927628027345/

