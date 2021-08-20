عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تساهم في بناء الدول الإفريقية في مجال تسوية النزاعات

السفير احمد عبداللطيف
السفير احمد عبداللطيف

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول الحوار والتفاوض والوساطة خلال الفترة من ١٥إلى ١٩ أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة ٢٠ متدرب من عدد من الدول الأفريقية شملت جنوب السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون.

هدفت الدورة إلى تعزيز مهارات التفاوض والوساطة للكوادر الدبلوماسية بتلك الدول من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فعال في جهود الوقاية من النزاعات في القارة وتسويتها، وذلك في ضوء خبرات مصر الممتدة في هذه المجالات وانطلاقاً من دورها الرائد في حفظ السلم والأمن في أفريقيا.

سامح شكري في المنامة .. ما فحوى رسالة الرئيس السيسي التي حملها وزير الخارجية من القاهرة .. وماذا دار في لقائه مع ملك البحرين ؟ | صور

شكري لنظيره اليوناني: نتضامن معكم حكومة وشعبا في ظل أزمة حرائق الغابات

تناولت الدورة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات مع التركيز على الوساطة والأدوات اللازمة لتحقيقها بنجاح، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة في صنع السلام مثل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ادماج المرأة في جهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة.

 كما تم استعراض أفضل الممارسات في هذه المجالات في إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الإتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الأفريقية.

 أكد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي على الأهمية التي توليها مصر لبناء القدرات الأفريقية في مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.

مصر تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الدول الافريقية أفريقيا الوسطى المنظمات الدولية الجماعات المسلحة القاهرة الدولي مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام السودان إفريقيا القاهرة جنوب السودان

موضوعات متعلقة

المعرض الصيني العربي يلعب دورا فاعلا في تعزيز التعاون لبناء "الحزام والطريق".. الصين تتعهد بتوفير احتياجات العرب من لقاحات كورونا

طالبان: ليس لدينا وقت لإجراء انتخابات ودستور جديد لأفغانستان قريبا

مبادرة لبناء مجتمع للصحة العامة.. رئيس الصين يدعو دول العالم لتعزيز حوكمة مكافحة وباء كورونا

وزير خارجية أوغندا: اهتمامنا كبير بتعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر

وزير خارجية بوروندي: مصر وقيادتها أهم الفاعلين الدوليين المهتمين بمساندة ودعم دولتنا

معا لبناء الحزام والطريق.. رسالة من جينبينج لـ الدول العربية المشاركة بـ معرض الصين

السفيرة علياء برهان تبحث سبل مضاعفة حجم التجارة بين مصر وموريشيوس

هايكو ماس: ألمانيا أجلت فوق الألف شخص من أفغانستان حتى الآن

ترشيحاتنا

المفتي بعد مد خدمته: الرئيس السيسي أولاني وفريقي ثقة كبيرة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على الزمالك بهدف أحمد محسن

من ركلة جزاء.. المصري يسجل الهدف الثاني في الأهلي

المفتي: الرئيس السيسي منذ تولى مهامه يهتم بضرورة إظهار الدين في ثوبه الحضاري

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا

في زاوية صعبة.. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثاني في المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

رياح تلطف الرطوبة.. طقس الـ 6 أيام القادمة من السبت إلى الخميس

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

شرطي ينقذ مواطنا من الموت بعد سقوطه على قضبان مترو الأنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ