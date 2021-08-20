وزير التعليم العالى : نتمنى عودة الدراسة بالشكل التقليدى إذا لم يتم رصد زيادة فى أعداد مصابى كورونا

نصح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الطلاب، ألا يحددوا مصيرهم وفقًا للمجموع، معقبا:"تحديد مصيرك طبقًا لمجموعك مش مفروض يحصل، ونصيحة عند كتابة الرغبات،" اكتب الكلية التي تريدها في كل مكان، قبل أن تنتقل للرغبة التالية".



وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، أن عدد الجامعات زاد بشكل كبير من الأهلية والخاصة والدولية وغيرها، والكليات الحكومية أو الجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية بها برامج المستقبل التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسهل على الطالب فرصة عمل عند تخرجه ولدينا مبادرات عديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتشجيع الطلاب بمنح دراسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ بتطعيم جميع الهيكل الجامعى قائلًا: "نبدأ بخطة فورية لتطعيم كل منتسبى التعليم العالى، وغدًا المجلس الأعلى للجامعات يجتمع لاعتماد خطة تطعيم واضحة جيدة جدًا"، متابعًا أن التطعيم يبدأ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب الجدد سيحصلون على اللقاح مع الكشف الطبى، وعدد الهيكل الجامعي طلاب بإداريين بأساتذة يبلغ 3 ملايين و200 ألف شخص".



وأوضح وزير التعليم العالي، أن عدد الجامعات زاد بشكل كبير من الأهلية والخاصة والدولية وغيرها، والكليات الحكومية أو الجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية

بها برامج المستقبل التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسهل على الطالب فرصة عمل عند تخرجه ولدينا مبادرات عديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتشجيع الطلاب بمنح دراسية.

وعن عودة النظام الدراسى إلى ما قبل كورونا، قال :"لا نستطيع تحمل أكثر من ذلك، ونجحنا فى إدارة الفترة الدراسية خلال أزمة كورونا ونتمنى أن تعود الدراسة بالشكل التقليدى إذا لم يتم رصد زيادة فى أعداد مصابى فيروس كورونا، ولكن إذا حدثت زيادة غير متوقعة في سبتمبر، سنكون مستعدين بكل السيناريوهات".

