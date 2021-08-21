حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان بالساحل

أكدت مصادر مطلعة أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالى بمطروح.

حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

وكان أشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

ورفع الحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد ضخم من الجمهور، وقدم محمد رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بوالدته، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام".

وظهر محمد رمضان في الصورة مع والدته داخل حديقة وأمامهما كوب من القوة، وعلق الفنان على الصورة قائلا: "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها، في نهار الجمعة".

وتعد أغنية “على الله” هي أحدث أعمال محمد رمضان الفنية وتقول كلماتها: “على الله على الله .. انا ماشي فيها كدا على الله .. على الله .. على الله .. انا ماشي فيها كدا علي الله .. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”.

و نشر محمد رمضان فيديو من البروفات اليومية لمتابعة الأمور النهائية قبل انطلاق الحفل، فى منطقة جولف بورتو مارينا، وعلق قائلاً "Just rehearsal ! .. من بروڤات أقوى حفلة في الساحل".