نادية مصطفى عن مهرجان القلعة: متنفس الشعب وفرحت بعودته مرة أخرى

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا من مهرجان القلعة ، والذي يواصل فعاليته الفنية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بالوطن العربي .

وقالت الفنانة نادية مصطفى ، خلال التقرير ، إن مهرجان يمثل متنفس للشعب المصري ، والماس البسطاء ، والذين يحبون الفن ، معقبة : " فرحت أوي أنه رجع السنة دي بعد غيابه العام الماضي " .

ومن جانبها أضاف الفنان "محمد الحلو " : بنستنى المهرجان ده كل سنة ، لأنه بقا تفاعل بين الفنانين والناس ، وأحنا بنحاول نقدملهم أفضل ما عندنا .

وعبر الجمهور عن حبهم للمهرجان ، وعلى أنتظارهم له في كل عام ، كما ولفتوا إلبى النظام الجيد الذي ظهر به المهرجان ، وموقعة العريق بالقلعة .

الأعرق..صباح البلد يستعرض فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، في دورته الـ29.



وقال محمد منير، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن المهرجان يعد واحد من أهم وأعرق المهرجانات التي تشرف على تنفيذها الأوبرا المصرية، منوها إلى أن المهرجان سيستمر لمدة 16 يوما.

وأضاف "محمد منير" أن المهرجان سيضم 31 حفل فني، مشددا على أن المهرجان يضم العديد من النجوم الكبار.



وأكد الموسيقار على شرف، على أهمية المهرجان، مسترسلا: المهرجان ملتقى للفن المصري تشرفت بحضوري المهرجان.



وأشاد الفنان أحمد جمال بتنظيم المهرجان، متابعا: مهرجان محكي القلعة هو بونبوناية السنة".





افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين



كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط اجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.



كما حضر افتتاح المهرجان على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالانابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس النواب.