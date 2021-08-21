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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"عليه ابتسامة".. طرح الإعلان التشويقي لـ أحدث كليبات نوال الزغبي

نوال الزغبي
نوال الزغبي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام - الإعلان التشويقي لـ كليب "عليه ابتسامة" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني فيه باللهجة الخليجية.

 

 

كليب ارقص 

 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

 

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

 

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت  لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

 

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