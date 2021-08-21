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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتب تنسيق النجوم| الراقصة دينا في الآداب.. ونجم مسرح مصر في الطب

مكتب تنسيق النجوم
مكتب تنسيق النجوم

يترقب عدد كبير من طلاب كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة، إعلان الكليات المرشحين لها من قبل مكتب تنسيق الجامعات 2021، وكما هو حالهم في الوقت الحالي ، عاش كثير من النجوم هذه اللحظات التي يعيشها طلاب الثانوية العامة. 

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تنسيق الجامعات 2021.. إقبال ضعيف على مكتب تسجيل الرغبات بجامعة القاهرة

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تنسيق الجامعات 2021.. المشرف على معامل هندسة القاهرة: 120 حاسب تستقبل الطلاب

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز الكليات التي التحق بها نجوم الفن: 

  • كلية الطب: يحيى الفخراني - عزت أبوعوف - محمد كريم - فؤاد خليل - سمير الملا - إبرام سمير (نجم مسرح مصر)
  • كلية طب الأسنان: كريم فهمي - فؤاد خليل - سهر الصايغ
  • كلية الصيدلة: أحمد جمال
  • كلية الهندسة: آسر ياسين - يوسف الشريف - هشام عباس - محمود الليثي - محمد رضا - علي الشريف - فاروق فلوكس - يوسف داود - محمد ثروت
  • كلية العلوم: غادة عبد الرازق
  • كلية الشرطة: صلاح ذوالفقار - أكرم حسني
  • كلية الفنون الجميلة: بيومي فؤاد - ماجد الكدواني
  • كلية الإعلام: مصطفى شعبان - منى زكي - دينا الشربيني - ريهام حجاج - مي عمر - جيهان فاضل - يسرا اللوزى - أحمد فلوكس - بشرى
  • كلية إعلام 6 أكتوبر: تامر حسني - حسام الحسيني
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ممدوح عبدالعليم - أحمد فهمي
  • كلية السياحة والفنادق: أمير كرارة
  • كلية التربية: دينا محسن (ويزو)
  • كلية التربية الموسيقية: محمد حماقي
  • كلية الآداب: فاروق الفيشاوي - ميرفت أمين - هالة صدقي - أحمد عز - الراقصة دينا - مي عز الدين - سارة درزاوي
  • كلية التجارة: أشرف عبد الباقي - سمية الخشاب - غادة عادل - تامر عاشور – علي ربيع - كريم عفيفى - حسن الرداد 
    كلية الزراعة: عادل أمام - محمود عبدالعزيز - صلاح السعدني - دلال عبد العزيز - سمير غانم - جورج سيدهم - الضيف أحمد
  • كلية الحقوق: زينة - مصطفى خاطر - محمد أنور - محمد عبد الرحمن (توتا) - خالد صالح - سعيد عبدالغنى - حمدى غيث - عبدالحفيظ التطاوى - محمود ياسين - حمدى الميرغنى

 

مكتب تنسيق الجامعات 2021 

بدأت معامل التنسيق جامعة القاهرة استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 بالمرحلة الأولى، الراغبين في تسجيل رغباتهم وذلك بمعامل التنسيق داخل كلية هندسة  القاهرة.

وأعلنت جامعة القاهرة عن الاستعداد الكامل لمراحل التنسيق الثلاث، كما قامت بتجهيز المعامل الخاصة بالتنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

كما قامت جامعة القاهرة بتجهيز المعامل بشكل مميز، لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور، وتضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد فيها موظفين مختصين لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت صباح اليوم موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، وذلك بعد أن تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.

 

تنسيق مكتب تنسيق الجامعات 2021 مكتب تنسيق الثانوية العامة دينا دينا محسن مسرح مصر

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