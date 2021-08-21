نائب محافظ القاهرة: حظر سير التوكتوك وخطة محكمة للتصدى بكل حزم للمخالفات

وجهت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة رؤساء رؤساء الأحياء بالمتابعة الجادة والتواجد الميدانى والتصدي للمخالفات والتجاوزات بجميع اشكالها بنطاق كل حى كما وضعت خطة محكمة تستهدف رصد ومنع اى مخالفات او تجاوزات من اى نوع والتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون.

يأتى ذلك تلبية لبعض المطالب والشكاوى التى وردت من المواطنين فى الفترة الاخيرة و تاكيدا على مراعاة حقوق المواطن وتذليل اى عقبات من شأنها ان تسبب له اى ارق او تعطيل



وقد تضمنت توجيهات نائب المحافظ رصد وتتبع أي مخالفة بناء جديدة او تعديات عن طريق التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة على الفور و الخاصة بإزالة هذه المخالفات فى المهد .



كما لفتت إلى الإستمرار في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالفة

وفى إطار ماورد من شكاوى ومناشدة من بعض المواطنين بشان انتشار التوك توك بشكل مكثف والوقوف العشوائىوالسير برعونة و عكس الاتجاه والذي يتسبب في الاختناقات المرورية ، وتعريض حياة المواطنين للخطر فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني به بصوتٍ عالٍ والذى يسبب ضوضاء وازعاج ؛ وجهت بضرور اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض السيطرة علي المواقف العشوائية وتنظيم الطرق ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية والميادين لتسهيل الحركة المرورية والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل أمن وإلزامهم بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".

وفى سياق متصل وفى إطار متابعة ورصد مخالفات جراجات السيارات اسفل العقارات و التي يتم تحويلها إلى أنشطة تجارية او غلقها فقد وجهت نائب المحافظ بضرورة رصد اى مخالفات من هذا النوع وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والاستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها للغرض التى اعدت له وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة.

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع الشوارع والميادين للوصول إلى مظهر راقى ملائم لبيئة ومجتمع متحضر وللحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الملوثات والأوبئة إلى جانب ضرورة متابعة تنفيذ حملات صباحية ومسائية للاشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والمقاهى المخالفة .

و تلاحظ خلال الفترة الماضية من تصرفات اصحاب المقاهى والكافيهات والتجاوزات

الملحوظة بالشوارع واتتشار الإشغالات من كراسي وطاولات و«تاندات» والتى تؤدى للتعدى على حق المشاة في الرصيف، وتعطيل المرور، والإزعاج والضوضاء ، مما يزعج السكان الذين يقطنون أعلى تلك المقاهي.

كما شددت على مواجهة المخالفين ومراجعة التراخيص وإغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص،والتنبيه بعدم تكرار التعدي على الارصفة وحقوق المشاه والسيارات.