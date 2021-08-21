تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: إنشاء وبدء الدراسة في كليات جديدة

تنسيق الجامعات 2021 ، انطلق رسميا اليوم في جميع أنحاء الجمهورية ، وبالتزامن مع انطلاق أعماله ، وافق المجلس الاعلى للجامعات اليوم على إنشاء وتشغيل عدد من الكليات الجديدة .

وقرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم بالتزامن مع انطلاق تنسيق الجامعات 2021 ما يلي :

إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.

بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

بدء الدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا).

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

بدء برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعلم الرقمي بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

وعلى جانب آخر ، في اطار متابعة موقع صدى البلد لآخر اخبار تنسيق الجامعات 2021 ، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 195 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن موقع تنسيق الجامعات 2021 الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، حتى يوم الإثنين الموافق 23/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن اختبارات القدرات التي تتم ضمن تنسيق الجامعات 2021 ، تسير بكافة الجامعات بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2021 ، كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022 تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.