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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يوقف مدير هيئة النظافة ومدير الإشغالات بحي السلام ويحيلهما للتحقيق

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الاشغالات بحى السلام اول ، ومدير الاشغالات بحى النزهة عن العمل واحالتهما للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين .


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما .


وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور.


وأكد محافظ القاهرة على أن استمرار أى مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل .


وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

منظومة النظافة محافظ القاهرة القاهرة منظومة العمل هيئة النظافة خالد عبد العال اللواء خالد عبد العال متابعة سير العمل جولة مفاجئة

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