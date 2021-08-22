وداعا لفوضى السايس.. بدء تطبيق قانون انتظار السيارات في الشوارع بمقابل 300 جنيه

بدأت محافظة الجيزة منذ أيام التطبيق الفعلي لقانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، وهو القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020، ويهدف للقضاء على فوضى انتظار المركبات في الشوارع، من خلال طرح أماكن انتظار بالشوارع موازية للرصيف لانتظار السيارات.

التطبيق الأول للمنظومة في الدقي

التطبيق الأول لقانون انتظار السيارات الجديد داخل محافظة الجيزة، تم تنفيذه في عدد من الشوارع وساحات الانتظار في حي الدقي، حيث تم طرح عدد من الشوارع بمحيط مميدان مصطفى محمود في الحي الدقي، بداية من مسجد مصطفى محمود، حتى شارع الثورة، والتي تشمل شوارع الثورة، ومكة، وميشيل باخوم، والثمار.

الشوارع التي طرحها حى الدقي ضمن منظومة انتظار السيارات الجديدة، أسند الحي ادارتها والإشراف عليها لإحدى الشركات والتي تعرف باسم الشركة «الوطنية»، والتي تتولى تنظيم عملية انتظار السيارات وجمع المقابل المادي، مقابل سداد مبلغ 96 ألف جنيه شهريا للحي.

300 جنيه شهريا للملاكي

ووفقا لما أكده اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي في تصريحات لـ «صدى البلد»، فإنه يمكن لأي مواطن التقدم بطلب لحجز مكان انتظار سيارته أمام محل سكنه وذلك باشتراك شهري 300 جنيه بالنسبة للسيارات الملاكي والتاكسي بمعدل 10 جنيهات يوميا، 20 جنيها للميكروباص، و30 جنيه للاتوبيس الكبير.

وأوضح رئيس حي الدقي، أن تلك الائحة موحدة، وبنفس الأسعار بكل الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال تقدم المواطن بطلب لحجز مكان انتظار لسيارته في الشارع، يحق له وضع لافتة باسمه في المكان المخصص له من الحي، على أن يتم التعامل بدون تفرقة بين أصحاب المحال أو السكان في تلك المناطق.

التعاقد مع شركات لتطبيق المنظومة

ومنذ الإعلان عن نظام انتظار السيارات الجديد عملت محافظة الجيزة على التعاقد مع عدة شركات لإدارة الانتظار المؤقت بعدد من شوارع المحافظة، أهمها شوارع الهرم وفيصل والدقى والعجوزة، وذلك بشكل سنوى ونصف سنوى، حيث تم تخصيص أماكن بشارع الهرم: أمام كايرو مول وأمام سنترال الهرم "حسن محمد" وأمام شارع ضياء، وأمام محطة الطالبية، ومحطة سهل حمزة، وأمام الوفاء والأمل وشارع مستشفى الهرم والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح حى الدقي ، أنه في حال رغبة المواطن الحصول على مكان انتظار سيارته، عليه أن يتقدم بطلب لحجز مكان انتظار السيارة أمام محل اقامته للمركز التكنولوجى فى الحى التابع له، ثم يتم عرض الطلب على المرور ورئيس الحى ويتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار، بعد دفع الاشتراك الشهرى.

ينهى فوضى السياس

وأوضح أنه تسهيلا على المواطنين فإنه يمكن للمواطن دفع الاشتراك بشكل شهرى أو سنوى أو نصف أو ربع سنوى حسب الرغبة بنفس سعر الاشتراك الشهرى، حيث يتم دفع 300 جنيه مقابل كل شهر .

يأتي تطبيق تلك المنظومة الجديدة بعدما عانت شوارع محافظة الجيزة كباقي شوارع المحافظات، من سيطرة «السياس»، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، دون أن تجمع تلك الأموال لصالح المحافظة، وهو ما دفع مجلس النواب لإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات وعهد بتنفيذه لوزارة التنمية المحلية وأجهزتها في المحافظات لعودة الانضباط إلى الشوارع والحد من تلك الظاهرة.