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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يتأخر عن حضور عزاء حماته

محمد رمضان فى عزاء
محمد رمضان فى عزاء حماته

تأخر الفنان محمد رمضان عن حضور عزاء حماته الذى يقام فى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر مساء اليوم، حيث وافتها المنية امس السبت. 

 

وحضر محمد رمضان متأخرا إلى عزاء حماته حيث كان اول الحضور الشيخ محمود الشحات والنائب علاء عابد.

 

ونشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة.

 

وقال محمد رمضان : “موجود ٥ أتوبيسات إمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصاً على سلامة الحضور عظم الله أجركم”.

 

نقل العزاء 

قرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب حرصا على عدم تكدس الحضور ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كان  الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

 

وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

 

وتوفيت حماة محمد رمضان مساء أمس السبت، وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

 

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان للقاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.

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