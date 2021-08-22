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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور بعد التعافي من كورونا..مصطفى كامل في عزاء حماة محمد رمضان

مصطفى كامل
مصطفى كامل

حرص الفنان مصطفى كامل على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان فى وافة والدة زوجته التى رحلت أمس السبت. 

وجاء ظهور الفنان مصطفى كامل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد ليصبح هذا أول ظهور له. 

مصطفى كامل

أحمد فهمى 

غادر الفنان أحمد فهمى عزاء حماة محمد رمضان والذى يقام حاليا فى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، التى توفيت أمس السبت.

وحرص أحمد فهمى على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان بعد انتهاء الخلاف بينهما منذ فترة قصيرة.

وحرص عدد من المبدعين والمشاهير على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان فى وفاة حماته.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد فهمي؛ بعد جلسة الصلح بينه وبين الفنان محمد رمضان، كما حضر الإعلامى خيري رمضان، والشيخ محمود الشحات أنور، والبرلماني علاء عابد، والفنان عصام كاريكا.

ورصد صدى البلد أول 10 صور من عزاء حماة محمد رمضان.

بدأ عزاء حماة الفنان محمد رمضان والذى يقام فى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب.

ونشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة.

وكتب محمد رمضان : “موجود 5 أتوبيسات إمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصا على سلامة الحضور عظم الله أجركم”.

أحمد فهمى يغادر عزاء حماة محمد رمضان.. فيديو

10 صور من عزاء حماة محمد رمضان

نقل العزاء 

قرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب؛ حرصا على عدم تكدس الحضور، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان  الفنان محمد رمضان أعلن عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بإنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

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